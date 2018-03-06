ملك البحرين خلال لقائه بمسؤولين أميركيين: حل الأزمة مع قطر في الرياض

المواطن - متابعة

أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أن حل الأزمة مع قطر لن يكون إلا في الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال آل خليفة في قصر الصخير، هذا اليوم، الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، والسيد تيموثي لندركنغ نائب مساعد الوزير لشؤون الخليج العربي والشرق الأدنى بوزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية؛ بمناسبة زيارتهما للمملكة في إطار جولتهما في عدد من دول المنطقة.

وقد رحب ملك البحرين بالجنرال المتقاعد أنتوني زيني، والسيد تيموثي لندركنغ، واستعرض معهما العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة الميادين.

كما جرى بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة وتطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الحديث خلال اللقاء حول مستجدات أزمة قطر، مشيرًا إلى أن حل هذه الأزمة في الرياض.







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