ملك البحرين: زيارة محمد بن سلمان لمصر توثيق للعروبة ولو كان لي صوت انتخابي لأعطيته للسيسي

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أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر توثيق للعروبة، لافتًا إلى أن أزمة الدول العربية مع قطر أخذت أكبر من حجمها في الإعلام.

وقال ملك البحرين في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية إن قطر تغرد خارج السرب منذ زمن طويل، ومع ذلك فإن طردها من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد، وعليهم أن يعودوا للعروبة وقيم الإسلام والسلام والتكاتف؛ بدلًا من أن يكونوا مرتبطين بما يأتي لهم من أوامر من الخارج، والمطلوب منها أن تغير من سياستها التي ليست لها ارتباط بالخليج والأمة العربية”.

ولفت إلى أن :” منظومة التعاون الخليجي ما زالت مثالية، وخروج قطر عن السرب لن يؤثر عليها؛ لأنها ستعود في النهاية إلى رشدها، فقطر تمثل شارعًا في مصر، والشيخ زايد – رحمة الله عليه – وصفها بأنها بمثابة فندق في مصر”.

و حول ما يتردد عن وجود اجتماع في الولايات المتحدة بين الرباعي العربي وقطر، برعاية الرئيس ترامب أكد ملك البحرين أن:” كل ذلك مجرد كلام يتم ترويجه عبر وسائل إعلام، ولم يصلني أي دعوة، وأراه جس نبض لرؤية ردود الفعل؛ ولمعرفة مدى إمكانية أن تكون هناك قمة بهذا الشأن”.

وقال ملك البحرين عن الانتخابات المصرية المقبلة : لو كان لي صوت انتخابي لأعطيته للسيسي، فلا يوجد أفضل من النظام الحالي بمصر في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد الأمان والاستقرار، كما حقق الكثير من الإنجازات خلال فترة قصيرة، وقد شاهدت على أرض الواقع هذه الإنجازات في افتتاح قناة السويس الجديدة التي تمثل أهمية قصوى في نهضة الاقتصاد المصري، بجانب مئات المشروعات القومية الكبرى.”







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