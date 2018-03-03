مناشدات لإسقاط المركبات المتكدسة في صناعية أُحد رفيدة

المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

ناشد عدد كبير من المواطنين وأصحاب الورش والمحلات إدارتي المرور والشرطة بمحافظة أُحد رفيدة بالعمل على سرعة حصر المركبات الخربة والمشلحة والمركونة على أرصفة ومداخل صناعية أُحد رفيدة والتي تسببت في إقفال المداخل وتضييق الممرات الداخلية للصناعية وعرقلة حركة السير بالداخل .

وذكر بعض المواطنين أن هذه المركبات شوهت المنظر العام في موقع الصناعية، وجعلت المكان لا يليق بمسمى صناعية وكأنه أشبه بمرمى نفايات؛ وذلك لتكدس المركبات وتجمع الحيوانات والحشرات الضارة .

من جهة أخرى، قال بعض أصحاب الورش والمحلات: إن هذه المركبات تشكل خطراً فادحاً من الناحية الأمنية فلو حصل حريق -لا قدر الله- في إحدى هذه المركبات لاشتعلت الصناعية بالكامل.

وأضاف الأهالي أن أصحاب تلك المركبات يدخلونها الورش ويتركونها دون عودة وسببت ضيق المكان بداخل الورش، حيث يضطر أصحاب الورش إلى ركنها بالخارج وإخلاء المسؤولية بعد مرور أشهر أو سنة على وقوفها بداخل الورش، وذكروا أيضاً أن بعض العمالة في بعض الورش يقومون بتشليح تلك المركبات وركن الهياكل على أرصفة المداخل وعلى جوانبها بالخفاء.

وحمَّل الأهالي المسؤولية لإدارتي المرور والشرطة بالمحافظة لكونها هي المخولة في حصر تلك المركبات وإسقاطها، والتأكد من وضعها أمنياً وتسليمها بمحضر للجهة المتعلقة بتنظيم الصناعية والمسؤولة عن وضعها، والمعني بذلك بلدية المحافظة للعمل على تنظيفها ورصفها وإنارتها .







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