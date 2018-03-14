منافسو الأهلي في أبطال آسيا.. الجزيرة يتعادل مع تراكتور الإيراني

المواطن - محمد سمعه

تعادل نادي الجزيرة الإماراتي مع مضيفه نادي تراكتور الإيراني بهدف لكل فريق، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

تقدم نادي الجزيرة بالهدف الأول عبر اللاعب روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة الـ44 بطريقة جميلة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل نادي تراكتور الإيراني ضغطه حتى تمكن اللاعب فرزاد حاتمي من تسجيل الهدف الأول لنادي تراكتور وهدف التعادل في شباك الجزيرة في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة.

لم يحدث أي تغيير في النتيجة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في مباراة أقيمت على ملعب بادكار إمام في دولة إيران.

أصبح رصيد الجزيرة بعد التعادل 5 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الأولى، بينما أصبح رصيد تراكتور نقطتين في المركز الرابع والأخير.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :