منافسو السعودية.. تعديل موعد مباراة مصر واليونان

المواطن - مروة نبيل

تقرر تعديل موعد مباراة مصر واليونان الودية الدولية، المُقرر إقامتها في مدينة زيوريخ السويسرية، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمشاركة الفراعنة في منافسات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا الصيف المقبل.

وتسبب العمل بالتوقيت الصيفي في أوروبا بداية من اليوم في تعديل موعد مباراة مصر واليونان الودية الدولية، لتُقام في الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت البلدين، بدلًا من التاسعة مساء.

ويواجه المنتخب المصري نظيره اليوناني في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ويأمل أن يُحقق نتيجة إيجابية أمام اليونان؛ لتحفيز اللاعبين معنويًا، خاصة بعد خسارة المباراة الودية الدولية الأخيرة أمام البرتغال.

ولعبت مصر والبرتغال، يوم الجمعة الماضي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2018 ونجح الفراعنة في التقدم عن طريق نجم ليفربول محمد صلاح، إلا أن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو سجل هدفين في الوقت بدل الضائع.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأول بنهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات السعودية، روسيا وأوروغواي، وستتفتح منافسات البطولة بمواجهة البلد المضيف والأخضر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :