منافسو السعودية.. سواريز يُحقق رقمًا تاريخيًّا مع أوروغواي

المواطن - مروة نبيل

بدأ منتخب أوروغواي الاستعداد لانطلاق منافسات كأس العالم 2018 بمواجهة التشيك، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس الصين الدولية الودية، ونجح رفاق نجم نادي برشلونة الإسباني، لويس سواريز في الفوز بهدفين دون رد.

ونجح هداف نادي برشلونة الإسباني، لويس سواريز، في تسجيل الهدف الأول في مباراة أوروغواي والتشيك من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، ليُحقق رقمًا تاريخيًّا مميزًا مع منتخب بلاده قبل انطلاق مونديال روسيا.

ورفع نجم نادي برشلونة الإسباني، لويس سواريز رصيده لـ50 هدفًا مع أوروغواي، ليُصبح أول لاعب في تاريخ منتخب بلاده يصل لهذا العدد من الأهداف.

وأصبح لويس سواريز سابع لاعب في قارة أميركا الجنوبية يُسجل هذا العدد من الأهداف مع منتخب بلاده؛ حيث سبقه كل من: رباعي المنتخب البرازيلي، بيليه، روماريو، رونالدو ونيمار جونيور، وثنائي الأرجنتين جابرييل باتيستوتا وليونيل ميسي.

ويقع منتخب أوروغواي في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات روسيا البلد المضيف، والسعودية، ومصر.







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