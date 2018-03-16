منافسو السعودية في المونديال.. الصليبي يضرب نجم روسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي زينيت سان بطرسبورج الروسي عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، ألكسندر كوكورين، بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن منافسات كأس العالم 2018 المُقرر إقامتها في روسيا.

وتعرض مهاجم المنتخب الروسي ألكسندر كوكورين لإصابة قوية بعد مرور 8 دقائق فقط على انطلاق مباراة زينيت بطرسبورج ولايبزج الألماني، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ومن المُقرر أن يُسافر مهاجم المنتخب الروسي كوكورين إلى روما خلال الفترة المقبلة، من أجل الخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية، وحسم أمر التدخل الجراحي ومدة غيابه عن الملاعب.

وانتهت مباراة زينيت سان بطرسبورج الروسي ولايبزج الألماني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليودع فريق كوكورين منافسات الدوري الأوروبي من دور الـ16، حيث إن مباراة الذهاب قد انتهت بهزيمة فريقه بهدفين لهدف.

وكان كوكورين يعاني من تراجع في مستواه؛ ما تسبب في عدم انضمامه إلى صفوف المنتخب الروسي، قبل أن يعود للمشاركة معه العام الماضي، ويحتل نجم زينيت سان بطرسبورج المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب بلاده.

ويقع المنتخب الروسي على رأس المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2018 باعتباره البلد المضيف، وتضم مجموعته السعودية، وأوروجواي ومصر، وسيبدأ الدب الروسي مشواره في المونديال أمام الأخضر.







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