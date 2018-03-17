منافسو السعودية في المونديال.. حقائق عن منتخب مصر

المواطن - محمد سمعه

سيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المصري، في إطار لقاءات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وستكون مباراة السعودية ومصر في إطار لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في مرحلة دور المجموعات بالمونديال.

ويُعد المنتخب المصري واحدًا من أعرق وأقوى المنتخبات العربية والإفريقية خلال السنوات الأخيرة؛ حيث حقق لقب كأس أمم إفريقيا في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2010 على حساب المنتخب الغاني.

كما يذكر أن المنتخب المصري وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا في العام الماضي، ولكنه خسر اللقب لصالح منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين لهدف.

ونجح المنتخب المصري في الوصول إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب استمر 28 عامًا، حيث تواجد المنتخب المصري في المونديال للمرة الأخيرة قبل تأهله إلى روسيا في مونديال 1990 والذي أقيم في إيطاليا.

تألق منتخب مصر كذلك في بطولة كأس العالم للقارات في عام 2009، حيث هزم منتخب إيطاليا بطل العالم وقتها بهدف نظيف سجله اللاعب محمد حمص نجم الإسماعيلي المصري السابق وخسر بصعوبة من منتخب البرازيلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

إذا شارك عصام الحضري حارس مرمى مصر ونادي التعاون السعودي في بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا فسيكون أكبر لاعب في تاريخ المونديال يشارك وسنه يتخطى الـ42 عام متفوقًا على الأسطورة الإيطالية دينو زوف حارس مرمى إيطاليا في مونديال 1982، والذي كان يبلغ من العمر وقتها 40 عامًا.

حصل منتخب مصر على المركز التاسع في تصنيف الفيفا عن شهر يوليو في عام 2009 بعد تألقه في كأس العالم للقارات.







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