منافسو السعودية في المونديال.. حقائق عن منتخب روسيا صاحب الأرض

المواطن - محمد سمعة

سيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الروسي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وستُقام مباراة السعودية وروسيا يوم 14 يونيو المقبل على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

ويذكر أن المنتخب الروسي لا يملك تاريخًا كبيرًا في القارة الأوروبية؛ حيث لم يحقق إنجازات تُذكر من قبل.

وسبق للمنتخب الروسي أن تأهل إلى بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، ولعب في المجموعة الثامنة والتي ضمت منتخبات” بلجيكا، الجزائر، كوريا الجنوبية”.

وودع منتخب روسيا بطولة كأس العالم 2014 من الدور الأول، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته بمونديال البرازيل.

ويذكر أن المنتخب الروسي شارك في بطولة كأس أمم أوروبا 2016 والتي أقيمت في فرنسا.

شارك منتخب روسيا في المجموعة الثانية في يورو 2016 والتي ضمت منتخبات “سلوفاكيا، إنجلترا، ويلز”.

ودع المنتخب الروسي يورو 2016 من الدور الأول؛ حيث احتل المركز الرابع في مجموعته الأوروبية.

سبق للمنتخب الروسي أن تأهل إلى بطولة كأس العالم في ثلاث مناسبات من قبل، كان آخرها في عام 2014 في البرازيل.

كما شارك منتخب روسيا كذلك في بطولة كأس العالم للقارات في العام الماضي والتي تُوج بها المنتخب الألماني.

وكان الأخضر تأهل إلى بطولة كأس العالم، وذلك بعد فوزه على منتخب اليابان في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بنتيجة هدف دون رد، سجله اللاعب فهد المولد نجم نادي الاتحاد والمعار إلى صفوف نادي ليفانتي الإسباني.







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