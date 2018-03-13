منافسو السعودية في المونديال.. هذه أبرز إنجازات منتخب الأوروغواي

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الأوروغوياني، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت قرعة المونديال أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي مع منتخبات” روسيا، مصر، الأوروغواي”، حيث يخوض الأخضر مباراة افتتاح المونديال أمام منتخب روسيا يوم 14 يونيو، ثم يواجه بعد ذلك المنتخب الأوروغوياني يوم 20 يونيو المقبل.

ويُعد منتخب الأوروغواي واحدًا من أقوى المنتخبات في قارة أميركا الجنوبية وفي العالم، حيث سبق لمنتخب الأوروغواي أو الأزرق السماوي أن فاز بلقب كأس العالم في مناسبتين عامي 1930 و1950.

كما سبق لمنتخب الأوروغواي أن نال لقب بطولة كوبا أميركا في 15 مناسبة كان آخرها في عام 2011 ووقت وجود قائده السابق دييغو فورلان.

خاض منتخب الأوروغواي أول مباراة دولية له في عام 1901 أمام منتخب الأرجنتين وانتهت المباراة بفوز راقصي التانجو بثلاثية مقابل هدفين.

وحقق منتخب الأوروغواي أكبر فوز له في تاريخ مبارياته الدولية ضد منتخب بوليفيا بنتيجة تسعة أهداف دون رد في التاسع من نوفمبر في عام 1927.

وتلقى منتخب الأزرق السماوي أكبر هزيمة في تاريخ مبارياته الدولية ضد منتخب الأرجنتين بسداسية دون رد يوم 20 يوليو من عام 1902.

يتواجد منتخب الأوروغواي حاليًّا في المركز الـ22 كأفضل منتخب حسب تصنيف الفيفا للمنتخبات القوية عن شهر فبراير الماضي.

سبق لمنتخب السعودية أن تعادل مع منتخب الأوروغواي وديًّا في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بهدف لكل منتخب في عام 2014.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :