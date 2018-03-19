منافسو السعودية.. كيف سيتغلب المنتخب الروسي على المشكلة الهجومية؟

المواطن - مروة نبيل

يُعاني المنتخب الروسي من الإصابات قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018، والتي كان آخرها إصابة مهاجمه الأساسي ألكسندر كوكورين، نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي زينيت سان بطرسبورج، بقطع في الرباط الصليبي.

ويبدو أن الاتحاد الروسي لكرة القدم لن يجد أمامه حلًا سوى تجنيس أحد اللاعبين، ويُعد النجم البرازيلى أريسلينيس دا سيلفا “أري”، هو الأقرب للمشاركة مع روسيا وقيادة هجومها في كأس العالم 2018.

وسبق وصرح النجم البرازيلي أنه سيحصل على الجنسية الروسية خلال الفترة المقبلة، وأكد في تصريحات صحفية أنه تجاوز كافة الاختبارات وينتظر الحصول على الجنسية، ما سيمنحه فرصة المشاركة في كأس العالم 2018.

وتعرَّض مهاجم المنتخب الروسي ألكسندر كوكورين لإصابة قوية بعد مرور 8 دقائق فقط على انطلاق مباراة زينيت بطرسبورج ولايبزج الألماني، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وأعلن نادي زينيت بطرسبورج عن إصابة مهاجم الفريق الأول أكسندر كوكورين بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أشهر، ليتأكد غيابه عن كأس العالم 2018 الذي سيُقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

وكان كوكورين يُعاني من تراجع في مستواه؛ ما تسبب في عدم انضمامه إلى صفوف المنتخب الروسي، قبل أن يعود للمشاركة والتألق معه العام الماضي، ويحتل نجم زينيت سان بطرسبورج المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب بلاده.

ويقع المنتخب الروسي على رأس المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2018 باعتباره البلد المضيف، وتضم مجموعته السعودية، وأوروجواي ومصر، وسيبدأ الدب الروسي مشواره في المونديال أمام الأخضر.







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