منافسو الهلال في أبطال آسيا.. العين الإماراتي يتعادل مع الاستقلال الإيراني

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي العين الإماراتي في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه استقلال طهران الإيراني بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل اللاعب مامي تيام الهدف الأول لنادي استقلال طهران في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

ولم ينجح نادي استقلال طهران في تسجيل الهدف الثاني في مرمى نادي العين خلال أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل نادي العين ضغطه؛ وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل حيث تمكن اللاعب تسوكاسا شيوتاتي من تسجيل هدف التعادل لنادي العين في الدقيقة الـ79 بطريقة أكثر من رائعة.

أصبح رصيد نادي العين بعد التعادل 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية، بينما أصبح رصيد نادي استقلال طهران 6 نقاط في المجموعة الأولى.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :