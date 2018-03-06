منافسو الهلال في البطولة الآسيوية.. العين يتعادل مع استقلال طهران

المواطن - الرياض

سقط نادي العين الإماراتي في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي استقلال طهران الإيراني؛ بهدفين لكل فريق، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل نادي استقلال طهران الإيراني الهدف الأول له عبر اللاعب مامي تيام في الدقيقة الـ52، ثم تعادل نادي العين عبر اللاعب ماركوس بيرج في الدقيقة الـ63 من عمر المباراة.

وعاد نادي استقلال طهران وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب مامي تيام في الدقيقة الـ77 بطريقة جميلة.

وفي الدقيقة الـ90 أنقذ اللاعب تسوكاسا شيوتاتي نادي العين من الخسارة بتسجيله هدف التعادل للنادي الإماراتي من ركلة جزاء.

أصبح رصيد نادي العين بعد التعادل 3 نقاط في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد استقلال طهران 5 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.







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