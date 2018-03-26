منافس الأخضر.. أوروجواي تتوّج ببطولة الصين الودية

المواطن – متابعة

حقق منتخب أوروجواي الفوز على نظيره ويلز بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم في إطار استعدادات الأول لبطولة كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

وفشلت جميع محاولات الفريقين في تسجيل هدف، حيث توالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 49 لينجح أدينسون كافاني في إحراز الهدف الأول.

ولم تنجح محاولات ويلز في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج منتخب أوروجواي فائزًا باللقاء.

وبذلك، تمكن منتخب أوروجواي من التتويج ببطولة كأس الصين الدولية الودية بعدما فاز في المباراة الأولى على التشيك بهدفين دون رد.

وفاز كافاني بجائزة أفضل لاعب في البطولة الودية التي أقيمت في الصين.

ويعد منتخب أوروجواي منافسًا للمنتخب السعودي في بطولة كأس العالم، حيث يلعب بجانبهما منتخب روسيا المستضيفة ومصر.







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