منافس الأخضر.. التلفزيون المصري يعرض أكثر من 20 مباراة لمونديال روسيا

المواطن - عبدالناصر سيد

أعلن خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، أن قنوات التلفزيون المحلي ستبث عددًا كبيرًا من مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

ويأتي ذلك في إطار محاولات الحكومة المصري لإسعاد الجماهير بمتابعة الحدث العالمي الضخم.

وأكد عبدالعزيز، في تصريح صحافي، أن القنوات ستبث عددًا من مباريات المونديال؛ حتى تتمكن الجماهير من متابعة البطولة العالمية، مشيرًا إلى أن البث سيكون بأحدث التقنيات، وفقًا للمفاوضات، التي جرت خلال الأيام الماضية مع جهات عدة محلية ودولية.

وكشف وزير الرياضة، أنه سيجري عرض أكثر من 20 مباراة، على أن يتم اختيار المباريات، التي تناسب الجماهير من حيث المنتخبات المشاركة، بالإضافة إلى مباريات المنتخب المصري أمام أورجواي وروسيا والسعودية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :