منتخب أستراليا قد ينسحب من المونديال لهذا السبب

المواطن - محمد سمعة

حذر جولي بيشوب وزير الخارجية الأسترالي من أن منتخب بلاده قد ينسحب من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وكانت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا قالت في وقت سابق إن العائلة الملكية والمسؤولين البريطانيين سيقاطعون المونديال الروسي، بسبب قيام روسيا بتسميم عميل بريطانيا سيرجي سكريبال.

وهدد وزير خارجية أستراليا بانسحاب بلاده من بطولة كأس العالم 2018 وذلك للتضامن مع بريطانيا في أزمتها السياسية مع الجمهورية الروسية.

ويذكر أن المنتخب الأسترالي يتواجد في المجموعة الثالثة في كأس العالم مع منتخبات” فرنسا، الدانمارك، بيرو”.

ستنطلق بطولة كأس العالم 2018 بمباراة الافتتاح بين منتخبي السعودية وروسيا يوم 14 يونيو المقبل في مباراة ستُقام على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.







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