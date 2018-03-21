منتخب ألمانيا يأمل عودة نوير قبل انطلاق المونديال

المواطن - محمد سمعة

يأمل المنتخب الألماني لكرة القدم في أن يكون حارسه المخضرم مانويل نوير جاهزًا للمشاركة مع الناسيونال مانشافت في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ولا يزال يعاني نوير من الإصابة منذ عام 2017 وخضع لعملية جراحية في شهر سبتمبر الماضي ولكنه لم يعد إلى التدريبات حتى هذه اللحظة.

وتحدث أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني قائلًا: نحن سعداء لحضور نوير لتدريبات منتخب بلاده وهو أراد التواجد معنا، ونأمل أن يكون جاهزًا لحراسة مرمى المنتخب الألماني في مونديال روسيا.

ويذكر أن منتخب ألمانيا سيعلن قائمته المبدئية لمونديال روسيا يوم 15 مايو وفي يوم 4 يونيو المقبل سيعلن المنتخب الألماني عن قائمته النهائية استعدادًا لكأس العالم.

يتواجد المنتخب الألماني في المجموعة السادسة في كأس العالم والتي تضم منتخبات” المكسيك، السويد، كوريا الجنوبية” وستكون أول مباراة للمنتخب الألماني في المونديال الروسي ضد المنتخب المكسيكي.







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