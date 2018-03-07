منتخب إنجلترا قد ينسحب من مونديال روسيا لهذا السبب

المواطن - محمد سمعة

قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني: ‘ن إنجلترا تفكر في الانسحاب من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع BUSINESS INSIDER الإنجليزي أن بوريس جونسون أعلن أنه في حال تورطت روسيا في تسمم سيرجي سكريبال عميل بريطانيا في الجمهورية الروسية فستنسحب إنجلترا من كأس العالم 2018.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أنه سيكون من الصعب الشعور بالثقة من الحكومة الروسية حول مدى قدرتها على تأمين بعثة المنتخب الإنجليزي في المونديال الروسي إذا ثبت تورطها في تسمم عميل بريطانيا” سيرجي سكريبال”.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي يتواجد في المجموعة السابعة في كأس العالم والتي تضم منتخبات” تونس، بلجيكا، بنما”.

سبق للمنتخب الإنجليزي أن فاز بلقب كأس العالم في مناسبة واحدة عام 1966 على حساب المنتخب الألماني.







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