منتخب الشباب يستهل معسكره الإماراتي بمواجهة تايلاند

المواطن – الرياض

يستهل المنتخب السعودي للشباب مشاركته في بطولة دبي الدولية الودية بمواجهة تايلاند يوم غد الجمعة على ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وذلك ضمن معسكره المقام كمرحلة أولى من الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا التي ستقام في إندونيسيا العام الجاري.

وأجرى لاعبو المنتخب تدريبهم مساء اليوم على ملعب مدينة دبي الرياضية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خالد العطوي، وقسم الجهاز الفني في بداية الحصة التدريبية اللاعبين إلى مجموعتين.

وأدت المجموعة الأولى تدريبات على الكرات الثابتة دفاعيًا وهجوميًا والكرات العرضية والتنظيم الدفاعي، في حين أجرت المجموعة الأخرى تدريبات التمرير والتحرك والاستحواذ على الكرة، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

يذكر أن المنتخب الوطني للشباب يشارك خلال معسكره الحالي بالإمارات في بطولة دبي الدولية الودية إلى جانب منتخبات الإمارات وأرمينيا وتايلاند.







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