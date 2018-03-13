منحنى شارع الأربعين في حي النزهة بأحد رفيدة يحصد الضحية الرابعة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

خيّم الحزن على إدارة الكلية التقنية وطلابها بأحد رفيدة، اليوم الثلاثاء، إثر خبر وفاة زميلهم الطالب عايض محمد آل عمران، والذي يدرس بالمستوى الثاني تخصص شبكات، إثر حادث مروري وقع صباحًا عندما كان برفقة أخيه الأكبر الذي أصيب في الحادث.

وعُرف عن عايض نبل الأخلاق بين أساتذته وزملائه، فيما أعرب مدير الكلية التقنية سعيد بن علي آل جلال عن بالغ الأسى والحزن إثر خبر وفاة عايض، الذي وصفه بأنه من الطلاب المتفوقين والمشهود لهم بالأخلاق الحسنة أمام مدربيه وبين زملائه.

وقال: “نعزي أنفسنا ونعزي ذويه ومن يعرف الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

الجدير بالذكر أن الطالب عايض هو رابع شخص يلقى مصرعه في هذا المنعطف الخطر الذي أزهق الأرواح، وجعل الحزن يخيم على أسر كثيرة؛ لفقدانهم ذويهم على الرغم من المناشدات الكثيرة الموجهة إلى الجهات المسؤولة.







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