مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: المملكة تعزز الجهود الإنسانية في اليمن

المواطن - متابعة:

قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليمانى، اليوم، إنَّ المملكة السعودية تعزز الجهود الإنسانية في اليمن.

وأضاف مندوب اليمن أنَّ الحوثيين هم من يسيطرون على مطار صنعاء مما يعيق الجهد الإنساني.

وأردف قائلًا: رحبنا بتعيين مارتن غريفس مبعوثا خاصا لليمن.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أصدر بيانا رئاسيا الخميس، أدان فيه ارتكابات ميليشيات الحوثي الإيرانية، ولا سيما الهجمات التي شنتها على السعودية، مشيدا، في المقابل، بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة.







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