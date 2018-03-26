منظومة الباتريوت السعودية تقهر صواريخ الحوثي البائسة

المواطن - سعد البحيري

يومًا بعد يوم تثبت صواريخ الحوثي البائسة على الأراضي السعودية أن يد إيران مخضبة بدماء الأبرياء الذين يروحون ضحايا شظايا هذه المقذوفات التي يتم إطلاقها بشكل عشوائي وتستهدف تجمعات مدنية بالأساس.

ومنذ أن انطلقت عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن وما تلاها من عمليات عسكرية في إطار عملية إعادة الأمل؛ تلعب وحدات الباتريوت دوراً محورياً في حماية حدود المملكة.

وتعمل منظومة الباتريوت السعودية على مدار 24 ساعة بدقة وحرفية ويتم تتبع شاشات الرادار على مدار اللحظة لرصد أية أهداف تهدد المملكة، كما تم تطوير وحدة الباتريوت إلى نظام “باك3″، الأمر الذي جعلها أكثر فاعلية وذات قدرات عالية.

دقة متناهية

وتتعامل وحدة الباتريوت مع أهدافها بدقة متناهية وصلت إلى 100% ما يجعلها أحد الخيارات المهمة في ساحة القتال.

وتمتلك بطاريات الباتريوت قدرات عالية في التصدي لصواريخ سكود، والتي تم استخدامها بكثافة في حرب الخليج الثانية، حيث أثبتت نجاحها في التصدي للصواريخ روسية الصنع.

والمعروف أن منظومة الباتريوت هي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض- جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة وعدد دول العالم الكبرى، ويصنع النظام من قبل شركة رايثيون الأميركية.

يستعمل الباترويت أنظمة متقدمة للصواريخ الجوية الاعتراضية وأنظمة رادار ذات كفاءة عالية حيث تم تطويره في رد- ستون الباما والتي قامت مؤخرًا بتطوير نظام Safeguard سيف-جارد (TBM) وصاروخي سبارتان Spartan وسبرنت Sprint.

انواع صواريخ باتريوت

ويوجد نوعان من صواريخ الباتريوت، النوع القديم PAC-2 أما الجديد والمحدث منذ عام 2002 PAC-3 وهو الموجود في المملكة حاليًا.

يبلغ طول صاروخ الباتريوت من النوع PAC-2 حوالي 5 مترات فيما يصل وزنة إلى 900 كيلوجرام منها 90 كيلوجرامًا من المواد المتفجرة، يصل سرعة الصاروخ الواحد عند إطلاقه من منصه الإطلاق سرعة تفوق سرعة الصوت ويمكن تزويد منصة الإطلاق بأربعة صواريخ دفعة واحدة.

أما صاروخ الباتريوت الحديث PAC-3 طوله حوالي 5 مترات ووزنه أقل من سابقه يصل إلى 312 كيلوجرامًا منها 73 كيلو جرامًا من المواد المتفجرة، ويمكن تحميل منصة الإطلاق 16 صاروخًا دفعة واحدة.

منصة إطلاق صواريخ الباتريوت

تحتوي منصة الإطلاق على 16 قاذفة تحمل صاروخ باتريوت واحدًا وكل قاذفة متصلة مع نظام تحكم عن طريق الألياف الضوئية أو من خلال الاتصال اللاسلكي. عند إطلاق صاروخ الباتريوت تنطلق ذراع هيدروكلوريكية تحمل صاروخًا بديلاً مكان الصاروخ الذي أطلق مما يسرع عملية الإطلاق.

نظام الرادار في الباتريوت

كل منصة إطلاق تحتوي على رادار AN/MPQ-53/6 من نوع مصفوفة المسح الإلكتروني السلبي، وهو قادر على كشف مدى الصواريخ يصل إلى 100 كيلومتر، بإمكانه كشف أي صاروخ معتد كما يحدد الرادار سرعة الصاروخ ومساره وتحديد إذا ما كان الصاروخ معتديًا أو صديقًا من خلال نظام تشفير بين الأسلحة الصديقة. وبفضل تقنية المصفوفة الطورية، يمكن لهذا النظام تتبع مسار 100 صاروخ معتد والتحكم في مسار 9 صواريخ باتريوت في نفس اللحظة.







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