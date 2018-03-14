من ممشاك نسمع رعود.. شاهد صقر سلمان للشاعر ابن فطيس

المواطن- الرياض

قدم الشاعر محمد بن فطيس المري، قصيدة جديدة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما يتمتع به من حكمة وحنكة وإرادة قوية.

وسلطت القصيدة التي حملت اسم “صقر سلمان”، الضوء على الحكمة السياسية التي يتميز بها ولي العهد وحنكته السياسية التي تميز بها منذ صغره على يد والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تراك عبدالعزيز الثاني .. وشبل عود

~ تركع له عداه .. فيما هو لربه سجد#محمد_بن_فطيس#صقر_سلمان pic.twitter.com/NnicP5ffkq — إنفوجرافيك السعودية (@Infographic_ksa) March 14, 2018

وهذه كلمات القصيدة:

يا محمد العزم من ممشاك نسمع رعود..

ممشى حصانٍ محامس والتفاتة أسد..

أنت العزى في معزي وأنت سم الكبود..

هيبتك هيبة ملك لو كنت والي عهد..

يا شبل ليثٍ تخرج من عرين الأسود..

يا صقر سلمان عز الله صقر السعد..

أبيك سلمان كنّه في وسط نجد طود..

ايسلك ومن صليلك كل عايل هجد..

عبرت وأمنت في هدتك حد الحدود..

ونموستنا فالهداد وخص فاخر هدد..

أعقالك أعقال للي فيه زمه وزود..

وشماغك إظلال يا من فيه شعب وبلد..

وبشتك الى أوميت به ينهد بيت وعمود..

راح الوبر للرياح… وللتراب العمد..

تراك عبدالعزيز الثاني وشبل عود..

تركع له أعداه في ما هو لربه سجد..







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