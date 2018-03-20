من ناقل معلومات الأخضر للأوكرانيين؟

المواطن - متابعة

كشف أندريه شيفشينكو، المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، النقاب عن صاحب المعلومات التي منحها له عن المنتخب السعودي قبل المواجهة الودية المرتقبة بينهما يوم الجمعة في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.

وأكد شيفشينكو في تصريح صحفي أن سيرجي ريبروف المدير الفني لفريق الأهلي قام بإمداده ببعض المعلومات عن المنتخب السعودي للاستفادة منها في طريقة خوض المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وأضاف أن ريبروف يعرف كل صغيرة وكبيرة عن النجوم السعوديين، لذا فإنه قدم له معلومات وفيرة عن الأخضر، ونجومه، ومن ثم التعرف على نقاط القوة والضعف في المنافس واللعب عليها.

وأوضح شيفشينكو أن المنتخب السعودي يمتلك ضمن صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين ذوي المهارة بالإضافة إلى امتلاكهم قدرة السيطرة على وسط الملعب والتمريرات القصيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المنتخب السعودي أجرى تغييرًا على جهازه الفني الذي يقوده حاليًا الأرجنتيني أنطونيو بيتزي حيث نجح في زيادة حدّة الفريق.







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