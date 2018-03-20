من هو أفضل لاعب في مباراة الأهلي وأهلي سداب العماني؟

المواطن - جدة

فاز اللاعب عبدالعزيز رده، لاعب النادي الأهلي لكرة اليد، بلقب أفضل لاعب في مباراة الراقي ضد فريق أهلي سداب العماني، ضمن لقاءات البطولة العربية لكرة اليد.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع تويتر أن اللاعب رده نال جائزة رجل المباراة بعد مساهمته في فوز الراقي على نادي أهلي سداب بنتيجة 32- 27.

وسيخوض الأهلي مباراته المقبلة في البطولة العربية لكرة اليد ضد النادي الأهلي الليبي يوم الخميس المقبل على صالة الرائد البجاوي، ضمن دور ربع النهائي من البطولة.

يذكر أن الراقي كان فاز بالأمس على فريق ساقية الزيت التونسي بنتيجة 28- 27، ونال اللاعب مهدي السالم جائزة أفضل لاعب في المباراة.







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