من هو أفضل لاعب في مباراة الأهلي والغرافة؟

المواطن - محمد سمعه

فاز اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفا، لاعب النادي الأهلي، بلقب رجل مباراة الأهلي والغرافة القطري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على موقع تويتر، أن اللاعب إيوانيس فيتفا تم اختياره كأفضل لاعب في مباراة الأهلي والغرافة.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

ونجح اللاعب مؤمن زكريا في تسجيل الهدف الأول له مع الأهلي في البطولة الآسيوية بعد دقيقتين فقط من إحراز الغرافة للهدف الأول له في اللقاء.

ويتواجد الأهلي في صدارة مجموعته الآسيوية برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن نادي الغرافة صاحب المركز الثاني.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة تراكتور الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا يوم 3 إبريل المقبل.







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