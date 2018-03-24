من هو جوزيه كارينيو مدرب النصر الجديد؟

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر تعاقده مع المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو لتولي مسؤولية تدريب العالمي في الموسم المقبل.

وسيتولى المدرب جوزيه كارينيو تدريب نادي النصر لمدة موسم واحد خلفًا للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش.

ويُعد جوزيه كارينيو واحدًا من أبرز المدربين الأجانب، والذين يملكون الشهرة في الساحة العربية؛ حيث سبق له تدريب العديد من الأندية العربية.

ودرب كارينيو نادي النصر السعودي في الفترة من 2012 إلى 2014، ثم درب نادي العربي القطري في الفترة من 2014 إلى 2015، ثم درب نادي قطر القطري في الفترة من 2015 إلى 2016، وأخيرًا درب نادي الشباب السعودي من 2017 إلى 2018 قبل أن تتم إقالته.

وسبق لكارينيو تدريب بعض من الأندية في الأوروغواي مثل نادي مونتيفيدو واندريز وديبورتيفو كالي الكولومبي وبالستينو التشيلي.

ويسعى نادي النصر خلال الموسم المقبل للمنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن المدرب كارينيو يملك خبرة لا بأس بها في كرة القدم السعودية.

ويتواجد نادي النصر في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين خلف ناديي الهلال والأهلي.

وكان مجلس إدارة نادي النصر، بقيادة رئيسه سعود سويلم، أقال المدرب البوليفي جوستافو كوينتيروس؛ بسبب سوء النتائج، وتم تعيين المدرب الكرواتي يورسيتش حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي النصر استغنى عن لاعبه المصري حسام غالي في شهر يناير الماضي بعد توقيع مخالصة مالية معه ليعود إلى النادي الأهلي المصري.







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