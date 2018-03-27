من هي كيرا نايتلي‎ التي احتفل بها جوجل؟

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احتفل محرك البحث العملاق جوجل في نسخته الدولية بذكرى ميلاد الممثلة البريطانية الشابة كيرا نايتلي.

والمعروف أن كيرا نايتلي ولدت في 26 مارس 1985، بدأت بالتمثيل في التلفزيون وهي طفلة، ومن ثم كان أول ظهور سينمائي لها عام 1995، لاحقا مثلت شخصية سابي في دور ثانوي في فيلم حرب النجوم الجزء الأول: تهديد الشبح عام 1999، ولكن أول ظهور بارز لها كان في فيلم الرعب النفسي “الثقب” عام 2001.

عرفت كيرا نايتلي بشكل أوسع في عام 2002 بعد بطولتها بالمشاركة في فيلم “Bend It Like Beckham” وحققت شهرة عالمية في عام 2003 بعد ظهورها بدور إليزابيث سوان في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي.

منذ سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، عرف عن كيرا نايتلي تمثيلها في الدراما التاريخية مثل كبرياء وتحامل 2005 و تكفير 2007 وحرير 2007 و الدوقات 2008 و طريقة خطرة 2011 و آنا كارنينا 2012.

كما ظهرت كيرا نايتلي في مجموعة متنوعة من التصنيفات في الأفلام الهوليودية مثل فيلم الكوميديا الرومانسي الحب الحقيقي 2003 وبدور جونيفير في فيلم الأكشن التاريخي الملك آرثر 2004 وفي فيلم الإثارة النفسي السترة 2005 وفي فيلم الأكشن والسيرة الذاتية دومينو 2005 وفيلم الدراما التاريخي حافة الحب 2008 وفيلم نوير لندن بوليفارد 2010 وفيلم الخيال العلمي والديستوبيا لا تتركني أبدا 2010.

تم ترشيح كيرا نايتلي لعدة جوائز منها أفضل ممثلة في الأوسكار وكذلك في الغولدن غلوب لتمثيلها إليزابيث بينت في فيلم كبرياء وتحامل المأخوذة قصته من رواية جين أوستن، وبعدها بسنتين تم ترشيحها مجددا في الغولدن غلوب كأفضل عن دورها في تكفير، وفي عام 2008 صنفت مجلة فوربس نايتلي كثاني أعلى ممثلة أجرا في هوليود، وبإيرادات معلنة تبلغ 32 مليون دولار في عام 2007، لتكون الممثلة غير الأميركية الوحيدة في تلك القائمة لتلك السنة.

في عام 2014، ظهرت نايتلي في أربعة أفلام: فيلم جاك رايان: الشبح المجند، وفيلم الدراما الكوميدي الموسيقي البدء مجددا، وكذلك فيلم الكوميديا الرومانسي لاجيز والفيلم التاريخي لعبة التقليد، وتم ترشيحها في الغولدن غلوب عن أدائها دور جوان كلارك في فيلم لعبة التقليد وكذلك تم ترشيحها لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور مساعد عن نفس الدور، وفي أكتوبر عام2015، ستقوم كيرا نايتلي بالظهور على مسرح برودواي في دور تيريز راكون.







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