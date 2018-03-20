من وراء إقناع السعيد بالاحتراف في الدوري السعودي؟

المواطن- الرياض

اقترب لاعب كرة القدم عبدالله السعيد بشكل كبير من الانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، وذلك بعدما قرر مسؤولو الأهلي المصري عرضه للبيع أو الإعارة في الموسم الكروي الجديد.

ولعب حسام غالي دورًا كبيرًا في إقناع السعيد بالاحتراف في الدوري السعودي الموسم المقبل، خاصة بعدما تلقى اللاعب عرضًا من ناديي الأهلي والنصر للعب ضمن صفوف أي منهما.

وتمكن غالي بحكم خبرته في الملاعب السعودية من إقناع السعيد بدراسة أي عرض سعودي يتلقاه في الفترة المقبلة، والموافقة على الأفضل بالنسبة له.

واقترب السعيد بشكل كبير من الانتقال إلى صفوف الأهلي بعدما نجح غالي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة النادي السعودي والمصري واللاعب نفسه.

وتم الاستقرار على تعاقد الأهلي مع السعيد في الموسم المقبل على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط، على أن يعود بعدها لناديه القديم الأهلي المصري.

وسيتم حسم الأمور ووضع الخطوط النهائية على الصفقة عقب عودة السعيد من معسكر المنتخب المصري الذي سيخوض مباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان استعدادًا لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم بجانب منتخبات السعودية وروسيا المستضيفة وأرجواي.







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