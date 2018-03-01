من يحسم القمة رقم 20 بالدوري.. الاتحاد أم الشباب؟

المواطن - عبد الناصر سيد

ستكون الأضواء مسلطة مساء اليوم الخميس صوب ملعب الأمير فيصل بن فهد، لمتابعة واحدة من أقوى المواجهات في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، والتي ستجمع بين الاتحاد والشباب في الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

وتحمل المواجهة رقم 20 في تاريخ المواجهات التي تجمع بين الفريقين في مسابقة الدوري السعودي، لذا فإن جماهير كل فريق تضع آمالًا على لاعبيها في تحقيق الثلاث نقاط.

ورغم ابتعاد الاتحاد والشباب عن دائرة المنافسة على لقب الموسم الحالي نظرًا لأن الأول يمتلك في رصيده 30 نقطة يحتل بها المركز الخامس، ويمتلك الأخير في رصيده 26 نقطة في المركز الثامن، إلا أن مواجهات الفريقين دائمًا ما تكون لها حسابات خاصة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري السعودي، نجد أن الكفة تميل إلى صالح الاتحاد الذي حقق سبعة انتصارات في تاريخ مواجهاته مع الشباب.

في الوقت الذي يحاول فيه الشباب معادلة رقم الاتحاد في عدد الانتصارات عليه، خاصة وأنه حقق 6 انتصارات في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما على مدار التاريخ في مسابقة الدوري.

وخيم التعادل بين الفريقين في ست مواجهات، لذا فإن المواجهة رقم 20 في مسابقة الدوري سيكون لها حسابات خاصة في ظل الرغبة والإصرار من جانب لاعبي الفريقين في حصد الثلاث نقاط.

وتضع الجماهير آمالًا كبيرة على لاعبيها في إمكانية العبور بالثلاث نقاط، لذا فإن السؤال الذي يطرح لمن يبتسم اللقاء رقم 20 بين الفريقين، الشباب أم الاتحاد؟







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