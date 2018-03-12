من يحسم المواجهة السادسة في لقاء الأهلي ضد الغرافة القطري آسيويًا؟

المواطن – عبدالناصر سيد

ستكون الأضواء مسلطة غدًا الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة لمتابعة مباراة الأهلي والغرافة القطري في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستحمل مباراة الغد رقم 6 في تاريخ المواجهات التي تجمع بين الفريقين، حيث التقى الأهلي والغرافة في 5 لقاءات فقط في دوري أبطال آسيا، وكانت الغلبة للفريق القطري الذي انتصر في مباراتين، بينما فاز بطل السعودية في مباراة واحدة، فيما انتهت مباراتان بينهما بالتعادل.

ويحاول الأهلي تحقيق انتصاره الثاني على الغرافة، ومعادلته في عدد الانتصارات التي حققها كل منهما على حساب الآخر.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الغرافة، والجزيرة الإماراتي، وأخيرًا تركتور سازي تبريز الإيراني برصيد نقطة واحدة.







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