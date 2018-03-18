من يُسجل الهدف العاشر للأخضر في المونديال؟

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غمار المنافسة على بطولة كأس العالم 2018 بروسيا صيف العام الحالي.

وسجل الأخضر طوال مشاركاته الأربع في كأس العالم 9 أهداف حتى الآن كان آخرهما هدفين في مرمى المنتخب التونسي في مباراة انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

ويأمل الأخضر في أن يسجل هدفه العاشر في مونديال روسيا، خاصة أنه يخوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الروسي يوم 14 يونيو المقبل.

وبدأ المنتخب السعودي أهدافه في المونديال، وكان ذلك في عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية عن طريق النجم فؤاد أنور والذي سجل الهدف الأول للأخضر في شباك المنتخب الهولندي.

ثم فازت السعودية على المغرب بنتيجة هدفين مقابل هدف سجلهما كل من فؤاد أنور وسامي الجابر.

وفي الجولة الثالثة فازت السعودية على بلجيكا بهدف النجم سعيد العويران، أما في مباراة ثمن نهائي كأس العالم فنجح المنتخب السويدي في الفوز على منتخب السعودية بثلاثية لهدف وسجل هدف الأخضر الوحيد اللاعب فهد الغشيان.

وبهذه النتيجة فإن الأخضر سجل في مونديال 1994، 5 أهداف فقط، في 4 مباريات.

أما في مونديال 1998 في فرنسا فتمكن الأخضر من تسجيل هدفين فقط عبر سامي الجابر واللاعب يوسف الثنيان في مرمى منتخب جنوب إفريقيا، وخسر الأخضر بعد ذلك من فرنسا برباعية دون رد ومن منتخب الدانمارك بهدف وحيد.

وفي مونديال 2002 لم ينجح الأخضر في تسجيل أي أهداف في شباك ألمانيا أو الكاميرون أو أيرلندا.

وفي نسخة عام 2006 بألمانيا سجل الأخضر هدفين فقط في 3 مباريات في البطولة والتي أقيمت في ألمانيا، حيث كان الهدفان في شباك المنتخب التونسي، ثم خسر الأخضر من إسبانيا وأوكرانيا ولم يسجل أي أهداف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :