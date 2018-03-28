مهاجم الفيحاء يُحقق هذا الرقم المميز في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

حقق اللاعب الكولومبي دانييلو أسبريا مهاجم نادي الفيحاء إنجازًا مميزًا وذلك بعد مرور 24 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على تويتر أن دانييلو أسبريا حقق 65 مراوغة ناجحة حتى الآن في الدوري السعودي ليكون هذا الرقم هو أكبر عدد مراوغات في بطولة الدوري المحلي.

يذكر أن نادي الفيحاء يتواجد في المركز السابع في ترتيب أندية الدوري السعودي وذلك بعد مرور 24 جولة برصيد 32 نقطة.

سيواجه نادي الفيحاء فريق الرائد في الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري في مباراة ستقام يوم 6 أبريل المقبل.

وكان نادي الفيحاء ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية وذلك بعد الخسارة أمام النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في الأشواط الأصلية والإضافية.

ويتقدم اللاعب التشيلي روني فيرنانديز صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 هدفًا ومتفوقًا بفارق هدف على السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي.

يذكر أن نادي الفيحاء كان قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام نادي الشباب في إطار لقاءات الجولة الـ24 من عمر مسابقة دوري المحترفين.

يأمل نادي الفيحاء في أن ينهي الموسم بشكل ويتواجد على الأقل في المركز الخامس أو في المربع الذهبي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الفيحاء حصل على الموافقة من نادي العين الإماراتي للاستمرار في إعارة اللاعب دانييلو أسبريا مع الفريق البرتقالي.







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