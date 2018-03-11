مهاجم جديد في نادي برشلونة بـ39 مليون يورو

المواطن – عبدالناصر سيد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، توصله لاتفاق مع مسؤولي غريميو البرازيلي بشأن انتقال لاعب كرة القدم أرثور هنريك ميلو إلى صفوفه بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني، فقد توصل برشلونة إلى اتفاق مع نادي غريميو بخصوص إمكانية شراء اللاعب أرثور هنريك راموس دي أوليفيرا ميلو، وبإمكان النادي الكتالوني تفعيل هذه الإمكانية، خلال شهر يوليو 2018.

وفي حال قيام النادي بتفعيل التعاقد، ستصل قيمة الانتقال إلى 30 مليون يورو إضافة إلى 9 ملايين أخرى.

ويمتاز اللاعب البرازيلي بقدرته على خلق اللعب ودقة تمريراته، حيث إنه يجيد اللعب في وسط الملعب .

وفاز ميلو مع نادي غريميو بكأس البرازيل وكوبا ليبرتادورس، كما لعب مع منتخب بلاده لأقل من 17 عامًا، وأقل من 20 عامًا، وتم استدعاؤه للفريق الأول مثل باولينيو وكوتينيو.

ويشتهر أرثور بقدرته على قيادة اللعب داخل المستطيل الأخضر، وبمراوغاته التي تشكل خطرًا حقيقيًا على الخصوم، وله ميزة الاحتفاظ بالكرة ومد رفاقه بتمريرات جميلة داخل المنطقة.







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