مهايط أميركي طلب من صديقته إطلاق النار ممازحًا فدفع حياته ثمنًا

المواطن - سعد البحيري

لا يزال الكثير من المراهقين يدفعون حياتهم ثمنًا للهياط والبحث عن الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويسجل موقعا يوتيوب وفيسبوك نسبة لا بأس بها من الجرائم التي يوثقها المتهورون في بث مباشر لأصدقائهم.

ولا يقتصر الهياط عبر مواقع التواصل على بلد بعينها، بل ربما يُعَد ظاهرة في العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

تفاصيل الواقعة

الزمان: يونيو الماضي.

المكان: إحدى الولايات الأميركية.

المهايط: عشريني مهووس بفكرة أن الرصاصة لا يمكن أن تخترق كتابًا سميكًا.

وللتدليل على ذلك طلب من صديقته أن تطلق عليه النار من مسافة قريبة، لكنه طلب منها أن تنتظر ريثما يضع الكتاب على صدره ليتقي بها شر الرصاصة التي لم تلقِ له بالًا واستقرت في صدره.

الواقعة عادت إلى السطح مجددًا، أمس الخميس، حين قررت المحكمة حبس قاتلة صديقها 6 أشهر بعد أن قبلت بالتسوية مع النائب العام وأقرت بموجبها بالذنب في تهمة القتل من الدرجة الثانية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :