مهلة 48 ساعة لمتعهد التغذية في مستشفى بني مالك لمعالجة الملاحظات

المواطن - علي شيبان - جازان

تفقد مدير عام صحة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي، اليوم، الخدمات الصحية ببني مالك وفيفا.

وشملت الجولة التي رافقه خلالها مساعدوه للخدمات العلاجية والصحة العامة والشؤون الهندسية والإمداد، مستشفى بني مالك للاطلاع على الخدمات المقدمة بالمستشفى ووجه بدراسة اعتماد مشروع توسعة قسم الطوارئ بالمستشفى، كما وجه بإعطاء مهلة 48 ساعة للشركة المسؤولة عن التغذية بالمستشفى لتلافي الملاحظات ومعالجتها.

كما شملت الزيارة مركز الرعاية الأولية ببني مالك، اطلع خلالها على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمراجعين، والتقى خلالها عددًا من المشايخ والأهالي والمرضى المراجعين، ووجه بوضع خطة عمل لدراسة تمديد ساعات العمل بالمركز ليعمل على مدى 24 ساعة.

وبحث الدكتور نجمي ومديرو المراكز الصحية بالقطاع الصحي الشرقي، خلال الزيارة، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى، وأهم الاحتياجات والمعوقات التي تواجهها، سعيًا للوصول بها إلى أرقى المستويات.

وشملت الزيارة مستشفى فيفا العام للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المستشفى والاطلاع على المشاريع التحسينية بالمستشفى والملاحظات سعيًا لتلافيها، حيث اطلع على الخدمات المقدمة بقسم الغسيل الكلوي وقسم العلاج الطبيعي، ووجه الدكتور نجمي بدعم مشروع تحسين غرف العمليات وزيادة الكوادر العاملة بالمستشفى.

وفي نهاية الجولة أكد مدير عام صحة جازان على أهمية دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في المنظومة الصحية وأن تطويرها ومعالجة الملاحظات سيسهم في تقديم خدمة أفضل لأهالي المحافظات والقرى التابعة لها، حاثًّا جميع العاملين على بذل المزيد من الجهود نحو تقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين.







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