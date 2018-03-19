مهند عسيري يُطلق حسابًا على تويتر

المواطن - مروة نبيل

أطلق نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهند عسيري، حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، من أجل التواصل مع الجماهير.

وفي أول تغريدة له، كتب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: “بسم الله الرحمن الرحيم… أتشرف بكم جميعًا عبر حسابي الرسمي في تويتر أخوكم مهند عسيري”.

وبعد إطلاق مهند عسيري لحسابه الرسمي على “تويتر”، تجاوز عدد متابعيه حاجز الـ20 ألف متابع عقب مرور حوالي 10 ساعات، كما انهالت عليه التعليقات لتهنئته على تدشين الحساب عبر موقع التدوينات القصيرة.

واعتاد نجوم كرة القدم في جميع أنحاء العالم على تدشين حسابات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل التواصل مع الجماهير وتوضيح الأخبار الخاصة بهم أولاً بأول.

ويُقدم مهند عسيري مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا، حيث إنه نجح في استغلال غياب عمر السومة للإصابة، وبات هداف الراقي.

ويعتبر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر القحطاني، أشهر لاعب سعودي على وسائل التواصل الاجتماعي بـ7.7 مليون متابع.







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