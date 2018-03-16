مواطنون: الشورى يترك مشكلاتنا لمناقشة #تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين!

المواطن- الرياض

تفاعل مغردون على موقع “تويتر” مع أنباء مناقشة مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل تمديد وقت رفع أذان صلاة العشاء وإقامة الصلاة في المدن الكبرى لساعتين بعد أذان المغرب طوال العام.

ودشن مواطنون على “تويتر” مساء اليوم الجمعة، وسمًا بعنوان “تأخير صلاة العشاء ساعتين”، حيث تفاوتت الآراء حول المناقشة المرتقبة، فمنهم من أكد أن الأصل في صلاة العشاء أنها كانت متأخرة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يأتون يغلبهم النعاس فقدمها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من رفض المناقشة من الأساس وهؤلاء كانوا الأغلبية.

وتعجب غالبية المواطنين على تويتر من مناقشة الشورى هذا الأمر بدلًا من مناقشة تأخير الوظائف للخريجات القديمات اللائي ينتظرن منذ سنوات طوال.

ورأى البعض الآخر أن أمور الدين لا دخل فيها بأعضاء الشورى لأنها ليست من اختصاصهم.

وفي سياق متصل، تمنى مغردون من مجلس الشورى النقاش في الأشياء التي تهم المواطن، وإيجاد حلول لها مثل السكن والبطالة المُتكدسة بالبلد وغيرها.







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