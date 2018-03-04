موبايلي تطلق باقاتها المفوترة الجديدة بمميزات متنوعة

المواطن - الرياض

أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) باقاتها المفوترة الجديدة ذات المميزات المتنوعة والتي تمنح المشتركين مزيدًا من الخيارات لاستخدام البيانات والدقائق المحلية داخل وخارج شبكة موبايلي مما يلبي احتياجات مشتركيها.

وأوضحت الشركة أن الباقات الجديدة والتي تتجدد ميزاتها شهريًّا ستكون من غير تطبيق سياسة الاستخدام العادل على جميع الباقات ليتمكن العميل من الاستفادة من حزمة الإنترنت لديه في الباقة ومن غير أي حدود أو عوائق، وتأتي باقات موبايلي المفوترة على النحو التالي:

١- موبايلي مفوتر 100

٢- موبايلي مفوتر 200

٣- وموبايلي مفوتر 300

٤- وموبايلي مفوتر 600

إِذْ تتيح موبايلي مفوتر 100 للمشترك، 1000 دقيقة اتصال محلية لجميع الشبكات واستخدامًا بحجم 10 جيجابايت للبيانات، وتتيح موبايلي مفوتر 200 للمشترك 2500 دقيقة اتصال لجميع الشبكات المحلية واستخدامًا بحجم 50 جيجابايت للبيانات، وتتيح موبايلي مفوتر 300 للمشترك، 6000 دقيقة اتصال محلية لكافة الشبكات، بالإضافة إلى لـ 100 جيجابايت للبيانات، كما تتيح موبايلي مفوتر 600 اتصالاً لا محدودًا لكافة الشبكات المحلية واستخدامًا لا محدودًا للبيانات.

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الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس أحمد أبودومة أكد قائلًا ” إنَّ موبايلي وفي سابقة هي الأولى من نوعها في سوق الاتصالات السعودي تطرحُ باقاتٍ لا محدودةٍ للخدمات الصوتية المحلية داخل وخارج الشبكة بالإضافة إلىٰ بياناتٍ لامحدودة في باقة موبايلي الجديدة مفوتر 600، حيث تستهدف هذه الباقة العملاء أصحاب الاستخدام العالي للخدمات الصوتية والإنترنت”

وأضاف الرئيس التنفيذي “إنَّ موبايلي حرصت في باقاتها الجديدة على تقديم دقائق داخل وخارج الشبكة تهيئةً منها على أن تكون الخيار الأفضل لعملائها، وبإمكان جميع العملاء الحاليين في موبايلي بالإضافة إلىٰ عملاء المشغلين الآخرين الاشتراك في الباقات المفوترة الجديدة دون الحاجة لتغيير الرقم”

الجدير بالذكر أن باقات موبايلي المفوترة الجديدة تأتي تماشيًا مع متغيّراتِ سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.







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