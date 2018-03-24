موبايلي شريك إستراتيجي للحملة الوطنية لتوعية ضيوف الرحمن

المواطن- الرياض

وقع الأمير عبدالله بن بندر، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، والمهندس مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي للتقنية بشركة موبايلي، اتفاقية الشراكة الإستراتيجية لرعاية الحملة الوطنية الإعلامية التي تنظمها إمارة منطقة مكة المكرمة لتوعية ضيوف الرحمن لموسم حج عام 1439هـ، وذلك بمقر إمارة جدة.

وترعى موبايلي الحملة الوطنية سنويًّا في خطوة تسعى من خلاها إلى تعزيز أهداف هذه الحملة الوطنية وإيصال الرسالة السامية لها، وذلك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، وتتميز رعايتها للحملة الوطنية للعام الحالي باشتمالها لموسمي الحج والعمرة.

وتهدف الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن، والتي جاءت تحت شعار (الحج عبادة وسلوك حضاري) إلى تأصيل ثقافة تقديس البلد الحرام، خلال موسمي الحج والعمرة، لكلٍّ من ضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة وجميع أفراد المجتمع، من خلال إطلاق حملات توعوية ترتكز على احترام المكان وقدسيته واحترام النظام، من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

وأشار المهندس مزيد الحربي إلى أن الحملة الوطنية الإعلامية، التي تنظمها إمارة منطقة مكة المكرمة لتوعية ضيوف الرحمن، تأتي من منطلق الاهتمام والرعاية التي يحظى بها الحرمان الشريفان من قبل القيادة الرشيدة، مبينًا أن الأهداف التي بُنيت عليها هذه الحملة تؤكد استشعار القائمين عليها المسؤولية الملقاة على عاتقهم في سبيل توفير أرقى سبل الراحة لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين.

وتحرص موبايلي على تسخير كافة خدماتها وطاقاتها البشرية والفنية لخدمة ضيوف الرحمن والعمل، جنبًا إلى جنب مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية؛ لكي تتحقق هذه الغاية السامية، وهي شرف خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب ذلك تقوم موبايلي بتعزيز شبكتها في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة بأحدث تقنيات الاتصالات حول العالم، حيث باتت تجربتها في خدمة كل هذا العدد الهائل من ضيوف الرحمن في وقت واحد مثار اهتمام كبريات الشركات العالمية.







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