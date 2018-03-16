موجة الإقالات في إدارة ترامب تطال مستشار الأمن القومي

المواطن - متابعة

يبدو أن موجة الإقالات والتغييرات التي يجريها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ستطال مستشار الرئيس للأمن القومي هربرت ماكماستر.

ويجري ترامب مشاورات حالية للبحث عن الشخص الذي سيحل في هذا المنصب.

ومن المحتمل أن يشهد البيت الأبيض عددا من التغييرات التي تشمل مسؤولين كبارا، وهو ما يشعر العاملون فيه بالخوف.

وأقال ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون، الأسبوع الماضي، في تغريدة له عبر موقع تويتر الأمر الذي اعتبره الكثير إهانة للوزير الذي لم يعلم بنبأ إقالته إلا من تويتر حيث عين بدلا منه رئيس المخابرات المركزية مايك بومبيو.







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