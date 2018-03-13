موديز متفائلة بالقطاع المصرفي السعودي

المواطن- الرياض

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز MOODY’S توقعاتها لتعافي الإقراض المصرفي في السعودية حتى بعد زيادة نسبة القروض المتعثرة.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع زيادة محفظة القروض لدى البنوك السعودية بنسبة 4%، مقارنة مع انخفاضها بـ1% خلال العام الماضي.

وتابعت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي، سيدفعان نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1.3% في 2018، مقارنة مع تراجع بنسبة 0.7% العام الماضي.

وكان متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية “السايبور” ارتفع على الودائع بالريال السعودي لمتوسط 3 أشهر إلى 1.8929% خلال شهر يناير الماضي، مقابل 1.8735% في شهر ديسمبر 2017.

ويعد متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال شهر يناير 2018، الأعلى في 11 شهرًا.







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