مورينيو يطالب نجوم مانشستر باحترامه

المواطن - متابعة

طالب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعبي فريق الكروي بضرورة احترامه كمدرب في الفترة المقبلة، وعدم شن هجوم عليه عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مورينيو اجتمع بلاعبيه قبل الأسبوع الدولي للمنتخبات ليذكرهم بمسؤوليتهم تجاه جماهير النادي حول العالم.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو طالب اللاعبين باحترام القميص والفريق والنادي وتاريخ النادي، كما طالبهم باحترامه كمدرب أيضًا، وذلك بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال للفريق في الفترة الأخيرة.

وجاءت تلك المطالب من قبل مورينيو بعد خروج شياطين مانشستر يونايتد من دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد إشبيلية الإسباني في واحدة من أكبر المفاجآت.







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