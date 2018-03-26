موسكو تدين صاروخ الحوثي على الرياض

المواطن - الرياض

عبرت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها للقصف الصاروخي العشوائي الذي انطلق من أراض يمنية تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه العاصمة السعودية الرياض وعدد من المدن الأخرى، وطال مناطق وسكانا مدنيين.

وكان التحالف العربي قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد طيار تركي المالكي إن “ثلاثة من الصواريخ التي تم اعتراضها كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحدا باتجاه خميس مشيط، وواحدا باتجاه نجران، واثنين باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وأكد المتحدث أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ وتدميرها، مضيفا أن اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية.

ووصف المالكي هذا العمل بالعدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مجددا اتهامه لطهران بالتورط في دعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي أن ذلك “تحد واضح وصريح وخرق للقرار الأممي (2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”، مشيرا إلى أن “إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفة للقانون الدولي الإنساني” مؤكدا أن “ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرا”.







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