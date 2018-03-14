موسكو: ليس من حق رئيسة وزراء بريطانيا الحكم على روسيا في قضية الجاسوس

وأمهلت بريطانيا اليوم 23 دبلوماسيا روسيا أسبوعا واحدا لمغادرة البلاد.

وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في كلمة لها أمام مجلس العموم ، إلى أن ترحيل الدبلوماسيين الروس سيقوض نشاط الاستخبارات الروسية في بريطانيا لسنوات عديدة.

واتهمت ماي روسيا، بشكل صريح، بقتل ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال.

وأكدت ماي أن المسؤولين البارزين في بريطانيا سيقاطعون مباريات كأس العالم في روسيا 2018.