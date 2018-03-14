موسكو: ليس من حق رئيسة وزراء بريطانيا الحكم على روسيا في قضية الجاسوس

المواطن - متابعة
أكدت روسيا أنه ليس من حق رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اتهام بموسكو بالتورط في تسميم ضابط مخابرات سابق.
المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت إن بلادها سترد في أقرب وقت على تصريحات رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وأمهلت بريطانيا اليوم 23 دبلوماسيا روسيا أسبوعا واحدا لمغادرة البلاد.
وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في كلمة لها أمام مجلس العموم ، إلى أن ترحيل الدبلوماسيين الروس سيقوض نشاط الاستخبارات الروسية في بريطانيا لسنوات عديدة.
واتهمت ماي روسيا، بشكل صريح، بقتل ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال.
وأكدت ماي أن المسؤولين البارزين في بريطانيا سيقاطعون مباريات كأس العالم في روسيا 2018.