موشن جرافيك “المواطن”.. اهتمام عالمي بحقائق تسامح ولي العهد في مصر وبريطانيا

المواطن- الرياض

اهتمت جهات دينية وإعلامية مختلفة حول العالم بحقائق ومشاهد من التسامح سجلها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى مصر وبريطانيا.

وسلط موشن جرافيك “المواطن“، الضوء على أبرز هذه الحقائق، حيث اهتم ولي العهد بعد تسجيل زيارته إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال فترة وجيزة جدًّا بتسجيل زيارة تالية إلى البابا تواضروس بابا الأقباط.

وفي بريطانيا، زار ولي العهد رئيس أساقفة بريطانيا جاستن ويلبي وتسلم منه مخطوطة القرآن ببرمنجهام، حيث تمثل بعضًا من السجلات القديمة الباقية في مقر الأسقف ومكتوبة بالخط الحجازي.







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