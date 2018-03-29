موشن جرافيك “المواطن” .. حقيقة الـ400 مليار دولار

المواطن - الرياض

أوضح موشن جرافيك “المواطن” زيف الإدعاءات حول منح السعودية 400 مليار دولار نقداً للولايات المتحدة الأميركية.

وجاءت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة بهدف جذب الاستثمارات والتعاون وفق المصالح المشتركة بين البلدين.

وبلغت قيمة الاستثمارات نحو 446 مليار دولار منذ إطلاق رؤية 2030.

وانقسمت الاستثمارات إلى: 28.8% قيمة صفقات دفاعية وصناعات عسكرية بقيمة 120 مليار دولار، و71.2% قيمة استثمارات بـ9 قطاعات بقيمة 317.5 مليار دولار.

وفند الموشن جرافيك ادعاءات الإعلام المسيس، كاشفاً أن هذه الاستثمارات لم يُدفَع فيها أي مبلغ نقدي مباشر بل صفقات مجدولة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :