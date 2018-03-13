موشن جرافيك “المواطن”.. غرامات بالملايين تلاحق ناصر الخليفي

المواطن- الرياض

غرمت محكمة مصرية القطري ناصر الخليفي 400 مليون جنيه بسبب احتكار شركة بي إن بث بطولات مباريات كرة القدم مخالفةً للقانون.

وسلط موشن جرافيك “المواطن” الضوء على مخالفات الشركة ورئيسها ناصر الخليفي التي قادت إلى تغريمه للمرة الثانية خلال 2018، منها أن شركة بي إن في وضع مسيطر لأسواق البث الحي المباشر لبطولات عديدة، كما أن الخليفي اشترط على العملاء تحويل أجهزة استقبالهم من نايل سات إلى القمر القطري.

كما طلب ناصر الخليفي من المتعاقدين عدم إتاحة المرافق المملوكة لهم لشخص منافس وهو نايل سات.







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