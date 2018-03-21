موشن جرافيك “المواطن”.. ولي العهد في واشنطن رؤية سعودية للحياة

المواطن - الرياض

سلطت صحيفة “المواطن“، بالموشن جرافيك، الضوءَ على الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قد بدأ بالأمس زيارته المهمة إلى واشنطن والتي تستمر لأكثر من أسبوعين يزور خلالها 7 مدن أميركية وهي: واشنطن ومقاطعة كولومبيا ونيويورك وبوسطن وهيوستن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

زيارة يسلط عليها العالم الضوء نتيجة التحولات التي تشهدها المملكة نحو رؤيتها لعام 2030، ونتيجة تحركات الأمير الشاب نحو نهضة حقيقية ومحاربة الفكر المتطرف.

الزيارة التي وصِفَت، بحسب الصحف الأميركية والمسؤولين الأميركيين، بالمهمة والبناءة، تتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية وعلى رأسها التصدي للتدخلات الإيرانية الهدامة في المنطقة، وعقد العديد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية.

كما تشمل الزيارة بحث اكتتاب أسهم أرامكو، وعقد عدد من الشراكات في مجال الترفيه والتكنولوجيا، ومناقشة رؤية المملكة لعام 2030.

رؤية سعودية للحياة تقودها المملكة للتصدي لرؤية ظلامية هدامة تقودها إيران.







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