موعد التقديم ببرنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين في أرامكو

المواطن - الرياض:

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنَّ بدء التقديم ببرنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين بها للرجال والنساء، يبدأ الساعة 8:00 صباحًا يوم الاثنين الموافق 2/ أبريل 2018، وينتهي الساعة 3:00 مساء الأحد الموافق /8 أبريل 2018.

وفي شأن التخصصات المتاحة لخريجي الثانوية العامة لعام 2018، حددت الشركة مجالات الهندسة الكهربائية والكيميائية والمدنية والميكانيكية والبيئية، إضافة إلى الكيمياء والمالية ونظم المعلومات الجغرافية، وهندسة، وعلوم المواد، وإدارة الأمن، وعلوم الأرض، وعلوم البحار، وعلوم الكمبيوتر، وأمن الكمبيوتر، والقانون الجنائي، وعلوم فيزياء الأرض، وهندسة البترول، وهندسة البحار، وهندسة البرمجيات، وإدارة سلسلة التوريد، وهندسة الجيوماتكس ، وهندسة السلامة وهندسة النظم.

أما التخصصات المتاحة لخريجات الثانوية العامة لعام 2018، فهي: الكيمياء والهندسة الكهربائية والهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكي والهندسة المدنية وإدارة سلسلة التوريد وعلوم الأرض، وعلوم الكمبيوتر، وأمن الكمبيوتر وعلوم فيزياء الأرض، وعلوم وهندسة المواد والمالية والمحاسبة، وهندسة الاتصالات، وهندسة البرمجيات، وهندسة البترول، وهندسة الجيوماتكس، وإدارة الموارد البشرية.







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